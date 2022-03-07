"Укрзалізниця" уволит двух проводников за попытку взять деньги за проезд эвакуационным рейсом

Материалы будут переданы в правоохранительные структуры.

"Укрзалізниця" сообщила о факте вымогания проводниками денег у пассажиров за проезд эвакуационным рейсом в польский Перемышль.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Два проводника будут безотлагательно уволены за попытку взять деньги с пассажиров за проезд эвакуационным рейсом в Перемышль. Материалы подадим в правоохранительные структуры с просьбой квалифицировать как мародерство во время войны", — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что десятки тысяч железнодорожников уже 10 дней работают без выходных и эвакуировали 1,6 млн детей и женщин.

"Не имеем морального права разрешить двоим запятнать честь и достоинство тысяч железных людей!".

Напомним, посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатна.

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