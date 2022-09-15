"Укрзалізниця" возвращает железнодорожное сообщение на деоккупированную Харьковщину

Два поезда будут курсировать каждый день.

"Укрзалізниця" возвращает железнодорожное сообщение на освобожденную от российских оккупантов Харьковщину. С 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начал курсировать рельсовый автобус.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Поезд №6403/6402 Харьков – Балаклея – Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в Балаклею в 08:55. Из Балаклеи будет отправляться в 09:15 и прибывать в Харьков в 11:10.

Поезд №6407/6404 будет отправляться ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Из Балаклеи будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

На маршруте используется удобный рельсовый автобус. Стоимость проезда из Харькова в Балаклею — 29 грн. Билеты можно приобрести в кассах и у проводников во время путешествия.

Напомним, в деоккупированной Балаклее произошел трагический случай. На растяжке взорвался мужчина.

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