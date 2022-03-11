"Укрзалізниця" запускает сайт об эвакуационных рейсах, работе вокзалов и очереди на границе

"Укрзалізниця" запускает сайт об эвакуационных рейсах, работе вокзалов и очереди на границе

Компания также ежедневно обновляет информацию о дополнительных рейсах Украины и за границу.

"Укрзалізниця" запускает новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com

с актуальной информацией о:

эвакуационных рейсах;

международных маршрутах;

работе вокзалов;

очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.

Компания также сообщила дополнительный номер "горячей" линии.

Напомним, с начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзалізниця" эвакуировала уже более двух миллионов украинцев.