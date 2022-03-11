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"Укрзалізниця" запускает сайт об эвакуационных рейсах, работе вокзалов и очереди на границе

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"Укрзалізниця" запускает сайт об эвакуационных рейсах, работе вокзалов и очереди на границе

"Укрзализныця"

Компания также ежедневно обновляет информацию о дополнительных рейсах Украины и за границу.

"Укрзалізниця" запускает новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com
с актуальной информацией о:

  • эвакуационных рейсах;
  • международных маршрутах;
  • работе вокзалов;
  • очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.

Компания также сообщила дополнительный номер "горячей" линии.

Напомним, с начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзалізниця" эвакуировала уже более двух миллионов украинцев.

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