"Укрзалізниця" запустила еще девять дополнительных поездов / УНИАН

"Укрзалізниця" запустила еще девять дополнительных поездов с Востока Украины в Ужгород и Львов

"Укрзалізниця" запустила еще девять дополнительных поездов с Востока Украины в Ужгород и Львов

По состоянию на 4 марта 2022 восемь дополнительных поездов начнут курсировать Кривого Рога, Харькова, Лимана, Днепра, Запорожья во Львов и еще один — в Ужгород.

О запуске дополнительных поездов сообщили на Facebook-странице "Укрзализниці".

Расписание курсирования поездов следующее:

12:00 – поезд Днепр – Львов;

15:00 – поезд Запорожье – Львов;

15:00 – поезд Лиман – Львов;

16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

18:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Запорожье – Львов;

22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.

В сообщении также напоминают, что посадка на эвакуационные поезда бесплатна. Приоритет предоставляется детям, женщинам, старикам.