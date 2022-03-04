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"Укрзалізниця" запустила еще девять дополнительных поездов с Востока Украины в Ужгород и Львов

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"Укрзалізниця" запустила еще девять дополнительных поездов с Востока Украины в Ужгород и Львов

"Укрзалізниця" запустила еще девять дополнительных поездов / УНИАН

По состоянию на 4 марта 2022 восемь дополнительных поездов начнут курсировать Кривого Рога, Харькова, Лимана, Днепра, Запорожья во Львов и еще один — в Ужгород.

О запуске дополнительных поездов сообщили на Facebook-странице "Укрзализниці".

Расписание курсирования поездов следующее:

  • 12:00 – поезд Днепр – Львов;
  • 15:00 – поезд Запорожье – Львов;
  • 15:00 – поезд Лиман – Львов;
  • 16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
  • 18:00 – поезд Харьков – Львов;
  • 22:00 – поезд Харьков – Львов;
  • 22:00 – поезд Запорожье – Львов;
  • 22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
  • 23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.

В сообщении также напоминают, что посадка на эвакуационные поезда бесплатна. Приоритет предоставляется детям, женщинам, старикам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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