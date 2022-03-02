"Укрзалізниця" запустила эвакуационный поезд из Житомира во Львов

Проезд в поездах бесплатный.

Из Житомира и Коростеня будут курсировать эвакуационные поезда во Львов.

Об этом в Facebook сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

"Укрзалізниця" назначает эвакуационные поезда из Житомира в направлении Львова (с пересадкой в Бердичеве). Поезда будут курсировать с 2 марта регулярно. Каждый день в 13:00", — говорится в сообщении.

Поезда будут отправляться с железнодорожного вокзала. Проезд у них бесплатный.

По информации Коростенского горсовета, 3 марта с железнодорожного вокзала в 9:00 отправляется эвакуационный бесплатный электропоезд сообщением Коростень – Львов.