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"Укрзалізниця" запустила эвакуационный поезд из Житомира во Львов

"Укрзалізниця" запустила эвакуационный поезд из Житомира во Львов

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"Укрзалізниця" запустила эвакуационный поезд из Житомира во Львов

УНИАН

Проезд в поездах бесплатный.

Из Житомира и Коростеня будут курсировать эвакуационные поезда во Львов.

Об этом в Facebook сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

"Укрзалізниця" назначает эвакуационные поезда из Житомира в направлении Львова (с пересадкой в Бердичеве). Поезда будут курсировать с 2 марта регулярно. Каждый день в 13:00", — говорится в сообщении.

Поезда будут отправляться с железнодорожного вокзала. Проезд у них бесплатный.

По информации Коростенского горсовета, 3 марта с железнодорожного вокзала в 9:00 отправляется эвакуационный бесплатный электропоезд сообщением Коростень – Львов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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