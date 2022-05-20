"Укрзализныця" эвакуировала 440 человек из Донбасса: фото

"Укрзализныця" 20 мая эвакуировала из Донбасса 440 человек.
Среди эвакуированных есть 13 маломобильных лиц и пожилые люди.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Среди людей, которых удалось вывезти из зоны боевых действий, есть пожилые люди:
- Татьяна Ефремовна из Краматорска осенью будет праздновать 99 лет.
- Мария Федоровна из Краматорска летом будет отмечать 97.
- Любовь Дмитриевна из Авдеевки через 10 дней будет задувать 90 свечей.
"Верим, что все эти празднества состоятся подальше от линии фронта, а вот 100-летние юбилеи все они отпразднуют путешествием по вагону "люкс" к побережью украинской Ялты", — сообщили в "Укрзализныце".
Напомним, украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или оцеплении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации прямо на вокзале.
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