"Укрзализныця" эвакуировала 440 человек из Донбасса: фото

"Укрзализныця" эвакуировала 440 человек из Донбасса: фото

"Укрзализныця" 20 мая эвакуировала из Донбасса 440 человек.

Среди эвакуированных есть 13 маломобильных лиц и пожилые люди.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Среди людей, которых удалось вывезти из зоны боевых действий, есть пожилые люди:

Татьяна Ефремовна из Краматорска осенью будет праздновать 99 лет.

Мария Федоровна из Краматорска летом будет отмечать 97.

Любовь Дмитриевна из Авдеевки через 10 дней будет задувать 90 свечей.

"Верим, что все эти празднества состоятся подальше от линии фронта, а вот 100-летние юбилеи все они отпразднуют путешествием по вагону "люкс" к побережью украинской Ялты", — сообщили в "Укрзализныце".

Фото: Укрзализныця

Напомним, украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или оцеплении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации прямо на вокзале.

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