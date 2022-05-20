Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Укрзализныця" эвакуировала 440 человек из Донбасса: фото

Дата публикации
Просмотры
179
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Укрзализныця" эвакуировала 440 человек из Донбасса: фото

Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" 20 мая эвакуировала из Донбасса 440 человек.

Среди эвакуированных есть 13 маломобильных лиц и пожилые люди.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Среди людей, которых удалось вывезти из зоны боевых действий, есть пожилые люди:

  • Татьяна Ефремовна из Краматорска осенью будет праздновать 99 лет.
  • Мария Федоровна из Краматорска летом будет отмечать 97.
  • Любовь Дмитриевна из Авдеевки через 10 дней будет задувать 90 свечей.

"Верим, что все эти празднества состоятся подальше от линии фронта, а вот 100-летние юбилеи все они отпразднуют путешествием по вагону "люкс" к побережью украинской Ялты", — сообщили в "Укрзализныце".

© Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

Напомним, украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или оцеплении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации прямо на вокзале.

Читайте также:

"Укрзализныця" назначила один поезд из эвакуационных зон: "Покровск – Днепр – Львов"

"Укрзализныця" назначила один поезд из эвакуационных зон: "Покровск – Днепр – Львов"
Следующая публикация