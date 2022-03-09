"Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу: назначен поезд в Словакию

"Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу: назначен поезд в Словакию

Первый рейс состоится 9 марта.

"Укрзализныця" продолжает выполнять эвакуационные рейсы из Украины за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для вывоза украинцев Словакия назначила ежедневные поезда. Они начнут курсировать со среды, 9 марта.

Со станции Чиерна над Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.

Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тиссоу – Кошице.

Кроме того, из Закарпатья — со станции Чоп в венгерскую станцию Захонь в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.