"Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу: назначен поезд в Словакию

Первый рейс состоится 9 марта.
"Укрзализныця" продолжает выполнять эвакуационные рейсы из Украины за границу.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для вывоза украинцев Словакия назначила ежедневные поезда. Они начнут курсировать со среды, 9 марта.
Со станции Чиерна над Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.
Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.
Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тиссоу – Кошице.
Кроме того, из Закарпатья — со станции Чоп в венгерскую станцию Захонь в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.