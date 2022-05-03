"Укрзализныця" изменила схему эвакуации людей из Покровска

С 3 мая эвакуационный поезд, отправляющийся из Покровска, меняет город прибытия.

Эвакуационный поезд из Покровска будет курсировать во Львов.

Поезд №234/233 будет курсировать в сообщении Покровск – Львов, вместо Покровск – Чоп.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Поезд будет отправляться по нечетным дням из Покровска в 16:30, прибывать в Днепр в 19:40.

На станции "Днепр" вагоны будут присоединяться к поезду №86/85 Запорожье – Львов. Во Львов поезд прибывает в 15:51 на следующие сутки.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн.

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