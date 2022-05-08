"Укрзализныця" на 8 мая назначила эвакуационный поезд для жителей Луганской и Донецкой областей

"Укрзализныця" на 8 мая назначила эвакуационный поезд для жителей Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 8 мая, из Покровска во Львов отправится эвакуационный поезд.

Поезд будет ехать через Днепр.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

"Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что этот поезд будет отправляться из Покровска в 16:30, прибывать в Днепр в 19:40. На станции "Днепр" вагоны будут присоединяться к поезду №86/85 Запорожье – Львов. Во Львов поезд прибывает в 15:51 на следующие сутки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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