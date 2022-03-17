"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 17 марта

Большинство поездов направляются в западные области Украины.
"Укрзализныця" назначила на четверг, 17 марта, дополнительные эвакуационные поезда из южных, восточных областей и Киева – в западные регионы.
Расписание движения дополнительных эвакуационных поездов на 17 марта:
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 — №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 — №239/240 Харьков – Львов;
- 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
- 10:30 — №903/904 Днепр – Дрогобыч.
Краматорск:
- 13:00 — №273/274 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №275/276 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 — №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 — №902/901 Запорожье – Хелм;
- 16:05 — №225/226 Запорожье — Ковель;
- 18:00 — №234/233 Запорожье – Ужгород.
Одесса:
- 22:32 – Одесса – Ужгород.
Киев:
- 07:00 – Дарница – Харьков
- 08:00 – Интерсити+ Дарница – Львов
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов
- 19:13 – Киев – Хелм
Актуальный и полный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.
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