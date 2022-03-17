"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 17 марта

Большинство поездов направляются в западные области Украины.

"Укрзализныця" назначила на четверг, 17 марта, дополнительные эвакуационные поезда из южных, восточных областей и Киева – в западные регионы.

Расписание движения дополнительных эвакуационных поездов на 17 марта:

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 — №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 — №239/240 Харьков – Львов;

14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;

10:30 — №903/904 Днепр – Дрогобыч.

Краматорск:

13:00 — №273/274 Краматорск – Львов;

16:00 — №275/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

11:00 — №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

10:00 — №902/901 Запорожье – Хелм;

16:05 — №225/226 Запорожье — Ковель;

18:00 — №234/233 Запорожье – Ужгород.

Одесса:

22:32 – Одесса – Ужгород.

Киев:

07:00 – Дарница – Харьков

08:00 – Интерсити+ Дарница – Львов

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов

19:13 – Киев – Хелм

Актуальный и полный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.

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