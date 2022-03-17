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"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 17 марта

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"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 17 марта

Укрзализныця

Большинство поездов направляются в западные области Украины.

"Укрзализныця" назначила на четверг, 17 марта, дополнительные эвакуационные поезда из южных, восточных областей и Киева – в западные регионы.

Расписание движения дополнительных эвакуационных поездов на 17 марта:

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 9:40 — №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 — №239/240 Харьков – Львов;
  • 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

  • 8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
  • 10:30 — №903/904 Днепр – Дрогобыч.

Краматорск:

  • 13:00 — №273/274 Краматорск – Львов;
  • 16:00 — №275/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

  • 11:00 — №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

  • 10:00 — №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 16:05 — №225/226 Запорожье — Ковель;
  • 18:00 — №234/233 Запорожье – Ужгород.

Одесса:

  • 22:32 – Одесса – Ужгород.

Киев:

  • 07:00 – Дарница – Харьков
  • 08:00 – Интерсити+ Дарница – Львов
  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов
  • 19:13 – Киев – Хелм

Актуальный и полный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.

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