"Укрзализныця" назначила еще один эвакуационный поезд на 19 марта

Он отправится во второй половине дня.
На субботу, 19 марта, назначен еще один эвакуационный поезд из Харькова во Львов.
Об этом идет речь в сообщении перевозчика.
Отмечается, что дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова во Львов отправится в 16:00.
"Укрзалізниця" отмечает, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com".
Напомним, ранее "Укрзалізниця" опубликовала полный график эвакуационных поездов на 19 марта.
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