"Укрзализныця" назначила еще один эвакуационный поезд в Чехию

Также возможно продолжение маршрута поезда в Брно со стороны чешских железных дорог.
АО "Укрзализныця" вместе с чешской железной дорогой назначает еще один дополнительный эвакуационный рейс в Чехию.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Сообщается, что поезд Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 30 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 22:36.
Также возможно продолжение маршрута поезда в Брно со стороны чешских железных дорог.
"Добраться до станции Мостиска можно электричкой из Львова — самый удобный рейс отправляется в 9:02, и прибывает на ст. Мостиска ІІ в 11:03", — говорится в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички.
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