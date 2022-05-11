"Укрзализныця" назначила на 11 мая эвакуационный поезд из Покровска во Львов: расписание

"Укрзализныця" назначила на 11 мая эвакуационный поезд из Покровска во Львов: расписание

Компания сообщила о дополнительном поезде из Донецкой области во Львов.

АО "Укрзализныця" на 11 мая назначила дополнительный эвакуационный поезд из г. Покровск через г. Днепр во Львов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №234/233 отправится из Покровска в 16:30.

Однако компания предупреждает, что время отправки может изменяться.

Напомним, киевская кольцевая электричка стала работать дольше.

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