"Укрзализныця" назначила на 11 мая эвакуационный поезд из Покровска во Львов: расписание

Компания сообщила о дополнительном поезде из Донецкой области во Львов.
АО "Укрзализныця" на 11 мая назначила дополнительный эвакуационный поезд из г. Покровск через г. Днепр во Львов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезд №234/233 отправится из Покровска в 16:30.
Однако компания предупреждает, что время отправки может изменяться.
Напомним, киевская кольцевая электричка стала работать дольше.
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