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"Укрзализныця" назначила на 16 мая один дополнительный эвакуационный поезд

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"Укрзализныця" назначила на 16 мая один дополнительный эвакуационный поезд

Фото: Associated Press

"Укрзалізниця" назначила дополнительный эвакуационный поезд из Покровска.

Время отправления рейсов может меняться, пассажиров просят следить за обновлениями.

Об этом "Укрзализныця" сообщает на своем официальном сайте.

Поезд №234/233 будет ехать по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Предварительное время отправки – 16:30. Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.

Напомним, киевская кольцевая электричка стала работать дольше.

Кроме того, стало известно, как жители Херсона могут эвакуироваться в Кривой Рог.

Эвакуация из города возможна только на частном транспорте для женщин и детей – Мэр Мелитополя

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