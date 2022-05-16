"Укрзализныця" назначила на 16 мая один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзалізниця" назначила дополнительный эвакуационный поезд из Покровска.
Время отправления рейсов может меняться, пассажиров просят следить за обновлениями.
Об этом "Укрзализныця" сообщает на своем официальном сайте.
Поезд №234/233 будет ехать по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Предварительное время отправки – 16:30. Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
Напомним, киевская кольцевая электричка стала работать дольше.
Кроме того, стало известно, как жители Херсона могут эвакуироваться в Кривой Рог.
Читайте также: