"Укрзализныця" назначила на 19 апреля два эвакуационных поезда с Востока Украины

Точное время отправки можно узнать в справочной вокзалов и на горячей линии.
Для эвакуации людей из Донецкой и Луганской областей "Укрзализныця" на сегодня, 19 апреля, назначили два эвакуационных поезда.
Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Речь идет о таких поездах:
- №45 Лозовая – Ужгород;
- №233 Покровск – Чоп.
Точное время отправки традиционно "Укрзализныця" не публикует — оно доступно в справочной вокзалов и на горячей линии 0 800 503 111.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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