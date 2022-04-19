"Укрзализныця" назначила на 19 апреля два эвакуационных поезда с Востока Украины

"Укрзализныця" назначила на 19 апреля два эвакуационных поезда с Востока Украины

Точное время отправки можно узнать в справочной вокзалов и на горячей линии.

Для эвакуации людей из Донецкой и Луганской областей "Укрзализныця" на сегодня, 19 апреля, назначили два эвакуационных поезда.

Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Речь идет о таких поездах:

№45 Лозовая – Ужгород;

№233 Покровск – Чоп.

Точное время отправки традиционно "Укрзализныця" не публикует — оно доступно в справочной вокзалов и на горячей линии 0 800 503 111.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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