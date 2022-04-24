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"Укрзализныця" назначила на 24 апреля дополнительные эвакуационные рейсы: откуда и куда можно выехать

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"Укрзализныця" назначила на 24 апреля дополнительные эвакуационные рейсы: откуда и куда можно выехать

t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" обнародовала расписание дополнительных эвакуационных рейсов на воскресенье, 24 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

График эвакуационных поездов 24 апреля:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
  • 4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пасс.;
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.

Время отправления может меняться, пассажиров просят следить за обновлениями.

Напомним, жители Херсона могут эвакуироваться в Кривой Рог.

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