"Укрзализныця" назначила на 25 апреля дополнительные эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" назначила на 25 апреля дополнительные эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на понедельник, 25 апреля.

"Укрзализныця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше всего пассажиров выехало в Польшу. Также компания уже фиксирует рост спроса на обратные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

График эвакуационных поездов 25 апреля:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.;

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

Напомним, из Херсонской области за последние три дня удалось эвакуировать более пяти тысяч гражданских.

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