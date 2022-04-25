"Укрзализныця" назначила на 25 апреля дополнительные эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на понедельник, 25 апреля.
"Укрзализныця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше всего пассажиров выехало в Польшу. Также компания уже фиксирует рост спроса на обратные рейсы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
График эвакуационных поездов 25 апреля:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.;
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
Напомним, из Херсонской области за последние три дня удалось эвакуировать более пяти тысяч гражданских.
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