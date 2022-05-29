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"Укрзализныця" назначила на 29 мая эвакуационный рейс из Донецкой области: расписание

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"Укрзализныця" назначила на 29 мая эвакуационный рейс из Донецкой области: расписание

Фото: Getty Images

Поезд отправится во Львов через Днепр.

АО "Укрзализныця" назначило на 29 мая один эвакуационный поезд.

Об этом сообщается на сайте компании.

Поезд отправится из Покровска во Львов, через Днепр.

Дополнительный эвакуационный поезд №234/233 Покровск – Днепр – Львов отправится в рейс в 16:30.

"Укрзализныця" также предупреждает о возможных изменениях времени отправления.

Напомним, "Укрзализныця" меняет график курсирования поезда Киев-Варшава.

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