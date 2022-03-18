"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных эвакуационных рейсов на 19 марта

Украинцы продолжают искать убежища от российской агрессии.

"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 19 марта.

Об этом идет речь в сообщении перевозчика.

Так, из Киева назначены поезда:

1:00 "Дарницкий вокзал — Харьков";

8:00 "Дарницкий вокзал — Львов";

17:00 "Дарницкий вокзал-Львов";

19:13 "Киев Центральный – Хелм".

Из Харькова:

8:00 "Харьков – Львов";

9:40 №229/230 "Харьков – Ивано-Франковск";

13:00 №239/240 "Харьков – Львов".

Из Днепра:

20:00 №234/233 "Днепр – Чоп".

Из Краматорска:

13:00 №263/264 "Краматорск – Львов";

16:00 №265/266 "Краматорск – Львов".

Из Запорожья:

16:05 №225 "Запорожье — Ковель".

Из Одессы:

22:32 "Одесса – Ужгород".

"Укрзализныця" отмечает, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com".

Напомним, что "Укрзалізниця" с 17 марта запустила региональный поезд сообщением Черновцы – Львов. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.

Глава правления "Укрзализныци" рассказал об эвакуации украинцев

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