"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных эвакуационных рейсов на 19 марта

Украинцы продолжают искать убежища от российской агрессии.
"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 19 марта.
Об этом идет речь в сообщении перевозчика.
Так, из Киева назначены поезда:
- 1:00 "Дарницкий вокзал — Харьков";
- 8:00 "Дарницкий вокзал — Львов";
- 17:00 "Дарницкий вокзал-Львов";
- 19:13 "Киев Центральный – Хелм".
Из Харькова:
- 8:00 "Харьков – Львов";
- 9:40 №229/230 "Харьков – Ивано-Франковск";
- 13:00 №239/240 "Харьков – Львов".
Из Днепра:
- 20:00 №234/233 "Днепр – Чоп".
Из Краматорска:
- 13:00 №263/264 "Краматорск – Львов";
- 16:00 №265/266 "Краматорск – Львов".
Из Запорожья:
- 16:05 №225 "Запорожье — Ковель".
Из Одессы:
- 22:32 "Одесса – Ужгород".
"Укрзализныця" отмечает, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com".
Напомним, что "Укрзалізниця" с 17 марта запустила региональный поезд сообщением Черновцы – Львов. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.
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