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"Укрзализныця" обнародовала список поездов, которые задерживаются из-за утренних обстрелов оккупантов

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"Укрзализныця" обнародовала список поездов, которые задерживаются из-за утренних обстрелов оккупантов

Getty Images

Утром 25 апреля под обстрел оккупантов попал ряд железнодорожных станций в Украине.

АО "Укрзализныця" назвало время и номера поездов, которые сегодня, 25 апреля, курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов россиян.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В пути задерживаются следующие поезда:

  • №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
  • №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
  • №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
  • №96 Рахов – Киев (+1 час);
  • №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
  • №50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);
  • №56 Рахов – Киев (+ 3 часа);
  • №21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);
  • №13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);
  • №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);
  • №231 Днепр – Львов (+ 3 часа);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);
  • 774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин).

Информация обновляется, компания просит следить за официальными каналами и объявлениями на вокзалах.

Напомним, 25 апреля оккупанты попали в 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине, в результате чего пострадали.

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