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"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, курсирующих 6 мая с опозданием: перечень

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"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, курсирующих 6 мая с опозданием: перечень

УНИАН

"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, которые по состоянию на утро 6 мая курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов российскими оккупантами.

В результате, отстают от расписания 26 поездов, дольше всего задержится рейс Чоп — Киев.

Актуальную информацию по состоянию на 07:00 6 мая о задержках поездов сообщила пресс-служба компании.

  1. №22 Трускавец — Харьков (+4:20 ч.);
  2. №60 Чоп — Киев (+3:15 ч.);
  3. №3 Львов — Запорожье (+2:56 ч.);
  4. №232 Львов — Днепр (+2:53 ч.);
  5. №135 Черновцы — Белгород-Днестровский (+2:38 ч.);
  6. №130 Ивано-Франковск — Кременчуг (+2:28 ч.);
  7. №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:24 ч.);
  8. №8 Одесса — Харьков (+2:14 ч.);
  9. №120 Львов — Запорожье (+1:39 ч.);
  10. №92 Одесса — Харьков (+1:29 ч.);
  11. №86 Львов — Запорожье (+1:28 ч.);
  12. №149 Полтава — Черновцы (+1:27 ч.);
  13. №37 Ужгород — Одесса (+1:23 ч.);
  14. №11 Одесса — Львов (+1:18 ч.);
  15. №25 Рахов — Одесса (+1:14 ч.);
  16. №97 Киев — Ковель (+1:14 ч.);
  17. №7 Киев — Черновцы (+1:14 ч.);
  18. №77 Ковель — Одесса (+1:07 ч.);
  19. №42 Львов — Днепр (+1:03 ч.);
  20. №81 Киев — Ужгород (+1:01 ч.);
  21. №105 Киев — Одесса (+1:01 ч.);
  22. №8 Черновцы — Киев (+1:01 ч.);
  23. №46 Лозовая — Ужгород (+1 ч.);
  24. №710 Львов — Дарница (+8 мин.);
  25. №705 Киев — Перемышль (+18 мин.);
  26. №774 Львов — Дарница (+ 52 мин.).

Пассажиров призвали следить за официальными каналами "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром. С 6 мая поезда снова будут курсировать между городами.

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