"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, курсирующих 6 мая с опозданием: перечень

"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, курсирующих 6 мая с опозданием: перечень

"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, которые по состоянию на утро 6 мая курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов российскими оккупантами.

В результате, отстают от расписания 26 поездов, дольше всего задержится рейс Чоп — Киев.

Актуальную информацию по состоянию на 07:00 6 мая о задержках поездов сообщила пресс-служба компании.

№22 Трускавец — Харьков (+4:20 ч.); №60 Чоп — Киев (+3:15 ч.); №3 Львов — Запорожье (+2:56 ч.); №232 Львов — Днепр (+2:53 ч.); №135 Черновцы — Белгород-Днестровский (+2:38 ч.); №130 Ивано-Франковск — Кременчуг (+2:28 ч.); №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:24 ч.); №8 Одесса — Харьков (+2:14 ч.); №120 Львов — Запорожье (+1:39 ч.); №92 Одесса — Харьков (+1:29 ч.); №86 Львов — Запорожье (+1:28 ч.); №149 Полтава — Черновцы (+1:27 ч.); №37 Ужгород — Одесса (+1:23 ч.); №11 Одесса — Львов (+1:18 ч.); №25 Рахов — Одесса (+1:14 ч.); №97 Киев — Ковель (+1:14 ч.); №7 Киев — Черновцы (+1:14 ч.); №77 Ковель — Одесса (+1:07 ч.); №42 Львов — Днепр (+1:03 ч.); №81 Киев — Ужгород (+1:01 ч.); №105 Киев — Одесса (+1:01 ч.); №8 Черновцы — Киев (+1:01 ч.); №46 Лозовая — Ужгород (+1 ч.); №710 Львов — Дарница (+8 мин.); №705 Киев — Перемышль (+18 мин.); №774 Львов — Дарница (+ 52 мин.).

Пассажиров призвали следить за официальными каналами "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром. С 6 мая поезда снова будут курсировать между городами.

Читайте также: