"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, курсирующих 6 мая с опозданием: перечень

"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, которые по состоянию на утро 6 мая курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов российскими оккупантами.
В результате, отстают от расписания 26 поездов, дольше всего задержится рейс Чоп — Киев.
Актуальную информацию по состоянию на 07:00 6 мая о задержках поездов сообщила пресс-служба компании.
- №22 Трускавец — Харьков (+4:20 ч.);
- №60 Чоп — Киев (+3:15 ч.);
- №3 Львов — Запорожье (+2:56 ч.);
- №232 Львов — Днепр (+2:53 ч.);
- №135 Черновцы — Белгород-Днестровский (+2:38 ч.);
- №130 Ивано-Франковск — Кременчуг (+2:28 ч.);
- №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:24 ч.);
- №8 Одесса — Харьков (+2:14 ч.);
- №120 Львов — Запорожье (+1:39 ч.);
- №92 Одесса — Харьков (+1:29 ч.);
- №86 Львов — Запорожье (+1:28 ч.);
- №149 Полтава — Черновцы (+1:27 ч.);
- №37 Ужгород — Одесса (+1:23 ч.);
- №11 Одесса — Львов (+1:18 ч.);
- №25 Рахов — Одесса (+1:14 ч.);
- №97 Киев — Ковель (+1:14 ч.);
- №7 Киев — Черновцы (+1:14 ч.);
- №77 Ковель — Одесса (+1:07 ч.);
- №42 Львов — Днепр (+1:03 ч.);
- №81 Киев — Ужгород (+1:01 ч.);
- №105 Киев — Одесса (+1:01 ч.);
- №8 Черновцы — Киев (+1:01 ч.);
- №46 Лозовая — Ужгород (+1 ч.);
- №710 Львов — Дарница (+8 мин.);
- №705 Киев — Перемышль (+18 мин.);
- №774 Львов — Дарница (+ 52 мин.).
Пассажиров призвали следить за официальными каналами "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах.
Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром. С 6 мая поезда снова будут курсировать между городами.
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