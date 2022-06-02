"Укрзализныця" обновила перечень поездов, которые задерживаются из-за ракетного удара во Львовской области

"Укрзализныця" обновила информацию о поездах, которые 2 июня курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами.

Так, в результате обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задержки будут у ряда поездов, а именно:

№ 6 Ивано-Франковск — Запорожье

№ 18 Львов — Харьков

№ 37 Ужгород — Одесса

№ 13 Киев — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харьков

№ 96 Рахов — Киев

№ 95 Киев — Рахов

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков

№ 43 Ивано-Франковск — Киев

№ 14 Солотвино — Киев

№ 38 Одесса — Ужгород

№ 25 Рахов — Одесса

№ 29 Киев — Ужгород

Также сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов — Лавочное

№ 6187 Львов — Мукачево

№ 6189 Львов — Лавочное Чоп (в обратном направлении — к ст. Лавочное)

Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что ситуация полностью контролируема, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организовывают бесплатное горячее питание по крупным станциям для пассажиров поездов с самыми большими задержками.

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Следует отметить, что в результате ракетного удара, который накануне нанесли российские оккупанты по Львовской области, были ранены пять человек. До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда русские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской громаде.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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