"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 21 марта

Уже 25 дней украинцы продолжают спасаться от российской агрессии.
"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 21 марта.
Об этом идет речь в сообщении перевозчика.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 11:30 — №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.
Днепр:
- 10:30 — №901/902 Днепр – Хелм.
Краматорск:
- 13:00 — №271/270 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №273/272 Краматорск – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся:
- из Одессы в Ужгород в 22:32,
- из Киева в Хелм в 19:13.
"Укрзалізниця отмечает, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com".
Также стало известно, что "Укрзалізниця" возвращает платный проезд на поездах в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.
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