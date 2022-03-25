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"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта

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"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта

Назначены рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных железнодорожных рейсов на 26 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Заметим, что актуальный график регулярных поездов на каждый последующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Киев, вокзал Дарница:

  • 9:00 – Интерсити+ Киев-Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков-Львов,
  • 11:30 – №229/230 Харьков-Ужгород,
  • 15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.

Днепр:

  • 20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 – №274/273 Краматорск-Львов;
  • 16:00 – №276/275 Краматорск-Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый заграничный рейс сообщением "Львов-Хелм". Стоимость билетов стартует от 177 грн.

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