"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта

Назначены рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных железнодорожных рейсов на 26 марта.
Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Заметим, что актуальный график регулярных поездов на каждый последующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 – Интерсити+ Киев-Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков-Львов,
- 11:30 – №229/230 Харьков-Ужгород,
- 15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №274/273 Краматорск-Львов;
- 16:00 – №276/275 Краматорск-Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Напомним, "Укрзализныця" назначила новый заграничный рейс сообщением "Львов-Хелм". Стоимость билетов стартует от 177 грн.
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