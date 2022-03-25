"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта

Назначены рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных железнодорожных рейсов на 26 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Заметим, что актуальный график регулярных поездов на каждый последующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Киев, вокзал Дарница:

9:00 – Интерсити+ Киев-Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев-Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков-Львов,

11:30 – №229/230 Харьков-Ужгород,

15:00 – Интерсити+ Харьков-Львов.

Днепр:

20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.

Краматорск:

13:00 – №274/273 Краматорск-Львов;

16:00 – №276/275 Краматорск-Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый заграничный рейс сообщением "Львов-Хелм". Стоимость билетов стартует от 177 грн.