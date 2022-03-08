"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных и эвакуационных поездов на 9 марта

В частности, со станции Чоп до станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
"Укрзализныця" опубликовала график, по которому будут курсировать поезда 9 марта. В частности, опубликован список дополнительных и эвакуационных рейсов, как по Украине, так и за границу.
Об этом сообщили в компании вечером 8 марта.
"Укрзализныця" продолжает сшивать страну рейсами. 9 марта едем по такому графику", – говорится в сообщении.
Из Киева будут курсировать следующие рейсы:
- 01:00 – "Интерсити+" Дарница — Харьков
- 06:23 – №142 Львов – Лиман
- 06:23 – №114 Львов – Лиман
- 07:00 – №722 Дарница – Харьков
- 07:00 – №732 Дарница – Днепр
- 08:00 – №705 Дарница – Львов
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – №55 Киев – Рахов
- 17:00 – №743 Киев – Львов
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
Из Харькова будут курсировать следующие рейсы:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 15:09 – №15 Харьков – Рахов
- 17:00 – №723 Харьков – Львов
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
- 15.02 – Харьков-Ужгород
С Днепра будут курсировать следующие рейсы:
- 06:23 – №796 Днепр – Харьков
- 14:00 – №732 Днепр – Львов
- 14:26 – №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 – №6 Запорожье – Рахов
- Из Запорожья будут курсировать следующие рейсы:
- 11:07 – №006 Рахов – Запорожье
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
Из Винницы будут курсировать следующие рейсы:
- 00:28 – №105 Киев – Одесса
- 00:58 – №078 Одесса – Ковель
- 01:05 – №041 Днепр – Трускавец
- 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 – №060 Чоп – Киев
- 03:42 – №058 Ворохта – Киев
- 03:54 – №106 Одесса – Киев
- 04:31 – №081 Ужгород – Киев
- 04:42 – №050 Трускавец – Киев
- 06:03 – №056 Рахов – Киев
- 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 18:07 – №055 Киев – Рахов
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас анонсированы следующие рейсы:
Дополнительные эвакорейсы из Харькова:
- 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 10:40 – №239/240 Харьков – Львов;
Дополнительные эвакорейсы из Днепра:
- 8:00 – №907/908 Днепр – Хелм;
- 10:30 – №911/912 Днепр – Хелм;
- 11:00 – №203/204 Днепр – Чоп;
- 15:00 – №213/212 Днепр – Трускавец
Дополнительные эвакорейсы по Запорожье:
- 11:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
- 12:20 – №223/224 Запорожье – Львов;
- 16:05 – №227/228 Запорожье – Ковель
Дополнительные эвакорейсы из Кривого Рога:
- 10:30 – №916/915 Кривой Рог – Хелм.
Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся 9 марта из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.
Целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №956 Львов – Хрубешув в 07:10;
- №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
В "Укрзализныце" также напомнили, что со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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