"Укрзализныця" отменяет пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости

В течение Дня Независимости комендантский час в Харьковской области продлится с вечера 23 августа до утра 25 августа.

В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, "Укрзализныця" по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из и в Харьков в указанные даты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе. Просим следить за обновлением на официальных каналах Харьковской ВГА и Укрзализныци", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Так, с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00 следующего дня.

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