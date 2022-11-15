"Укрзализныця" предупредила о задержке почти десятка поездов из-за атак РФ: перечень

В случае длительного отсутствия электроэнергии есть резервные тепловозы для рейсов.

Во вторник, 15 ноября, в связи с массированными ракетными атаками россиян на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой.

Об этом предупредили в "Укрзализныце".

В частности, из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы:

№88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;

№17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут;

№711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.

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Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.

"Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии. Пассажиры, которые будут прибывать на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах. Ситуация контролируемая, сохраняем спокойствие и продолжаем движение к победе", УЗ.

Напомним, россияне днем 15 ноября массированно обстреляли Украину.

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Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве, как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, ситуация очень тяжелая. Из-за массированной ракетной атаки России без света осталась как минимум половина города.

Также в Черкасской области предупредили об аварийных отключениях света. А в Полтавской области внедрены аварийные отключения электроэнергии на все 10 очередей. Подобные ограничения необходимы для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

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