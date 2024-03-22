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"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за атаки РФ по Украине: подробности

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за атаки РФ по Украине: подробности

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за массированного удара по Украине / Фото: Укрзализныця

Какие поезда УЗ прибудут не по расписанию.

"Укрзализныця" предупредила, что в результате ночных обстрелов Украины россиянами обесточены несколько участков. Специалисты задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

Об этом пишет пресс-служба УЗ.

В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.

Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Фортеця Незламности и детское пространство открыты для посетителей.

"Задержки всех поездов можно традиционно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua, а мы напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в несокрушимом Харькове или где-нибудь — мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления за тем же билетом", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8:30 утра 22 марта задержку объявили на следующих рейсах:

  • №51/52 Пшемысль - Главный-Киев-Пасс. (+2:32)8
  • №37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+2:17);
  • №75/76 Киев-Пасс.-Кривой Рог-Главный (+2:13);
  • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+2:02);
  • №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+1:23);
  • №109/110 Херсон-Львов (+1:20);
  • №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+1:11);
  • №255/256 Рахов-Киев-Пасс. (+1:04);
  • №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:55);
  • №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:55);
  • №45/46 Харьков-Пасс.-Ужгород (+0:46);
  • №1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+0:33);
  • №101/102 Херсон-Краматорск (+0:33)№201/202 Ворохта-Харьков-Пасс. (+0:33).

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о массированном ударе по Украине ракетами и дронами: где звучали взрывы и последствия.

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