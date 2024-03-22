"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за атаки РФ по Украине: подробности

Какие поезда УЗ прибудут не по расписанию.
"Укрзализныця" предупредила, что в результате ночных обстрелов Украины россиянами обесточены несколько участков. Специалисты задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.
Об этом пишет пресс-служба УЗ.
В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.
Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Фортеця Незламности и детское пространство открыты для посетителей.
"Задержки всех поездов можно традиционно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua, а мы напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в несокрушимом Харькове или где-нибудь — мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления за тем же билетом", – говорится в сообщении.
По состоянию на 8:30 утра 22 марта задержку объявили на следующих рейсах:
- №51/52 Пшемысль - Главный-Киев-Пасс. (+2:32)8
- №37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+2:17);
- №75/76 Киев-Пасс.-Кривой Рог-Главный (+2:13);
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+2:02);
- №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+1:23);
- №109/110 Херсон-Львов (+1:20);
- №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+1:11);
- №255/256 Рахов-Киев-Пасс. (+1:04);
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:55);
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:55);
- №45/46 Харьков-Пасс.-Ужгород (+0:46);
- №1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+0:33);
- №101/102 Херсон-Краматорск (+0:33)№201/202 Ворохта-Харьков-Пасс. (+0:33).
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