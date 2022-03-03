"Укрзализныця" совершает эвакуационный рейс из Чопа в Чехию

"Укрзализныця" совершает эвакуационный рейс из Чопа в Чехию

Проезд бесплатный.

'Укрзализныця' продолжает проводить эвакуационные рейсы как на территории страны, так и за границу.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В четверг, 3 марта, со станции Чоп в Закарпатье состоится эвакуационный рейс в Чехию.

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Отмечается, что подвижной состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки на территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу.

Отправление с вокзала в Чопе запланировано на 16:40. Впрочем, таможенный контроль следует пройти до 15:30.

Посадка на поезд – по загранпаспорту. Приоритет предоставляется женщинам и детям, отмечают в компании. Проезд бесплатный.

К слову, с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп – Захонь в Венгрии. Посадка производится при наличии билета и паспорта.