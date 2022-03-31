"Укрзализныця" улучшила железнодорожное сообщение для города-героя Харькова: детали

Также возобновляется продажа билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.

АО " Укрзализныця" назначила новый поезд №21/22 сообщением Харьков-Трускавец. Он будет курсировать через день уже с 2 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Как сообщается, поезд будет отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. В обратном направлении – выезжать из Трускавца в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48.

Также в "УЗ" отметили, что фиксируют завершение активной фазы эвакуации и считают, что необходимо обеспечить регулярную прогнозируемую логистику для развития экономики. Поэтому возобновляется продажа билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.

В то же время из каждого региона, где нуждается в эвакуации, будет отправляться минимум один бесплатный рейс в сутки. С перечнем бесплатных рейсов и рейсов с открытой продажей билетов (в том числе международных) можно ознакомиться на сайте: https://uz-vezemo.com.

Читайте также: