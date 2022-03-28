"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов за 10 дней до отправления

Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета.

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.

"3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, следовательно "Укрзализныця" фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", — говорится в сообщении перевозчика.

Билеты можно приобрести:

В то же время "Укрзализныця" сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных) уже есть на сайте https://uz-vezemo.com.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" меняет схему работы эвакуационных поездов.

Глава правления "Укрзализныци" рассказал об эвакуации украинцев

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