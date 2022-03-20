"Укрзализныця" возвращает платный проезд по некоторым направлениям

Следует отметить, что компания не прекращала перевозить людей.

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на поездах в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

Об этом 20 марта сообщил и.о. главы правления компании Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.

"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны", — заявил он.

Камышин также отметил, что власти организовали достойное проживание в западных областях для наших людей из центра, востока и юга.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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