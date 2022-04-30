"Укрзализныця" временно остановила продажу билетов онлайн: какая причина

Из-за неотложных технических работ "Укрзализныця" временно приостановила продажу электронных билетов на поезда.

"Укрзализныця" сообщила, что временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в субботу, 30 апреля.

В частности, из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

"Скоро все восстановим, приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, что Одесская областная военная администрация издала распоряжение, согласно которому в Одессе вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. В городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Укрзализныця возобновляет сообщения между Киевом и Сумами

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