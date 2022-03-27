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"Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички: перечень остановок и время движения

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"Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички: перечень остановок и время движения

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.

"Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Теперь добраться, например, до вокзала с Березняков можно всего за 21 минуту.

"Укрзализныця реагирует на популярность шаттла Дарница – Святошин и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала. Кроме того, электричка проходите, доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта сейчас затруднено", — говорится в сообщении перевозчика.

  • Поезда с Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс в 18:10.
  • Поезда с Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15.
  • Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию Святошин.

Полный перечень остановок электропоезда:

Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ "Полесье"), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Святошино, Рубежевский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (просп. Бандеры), Почайная, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу.

Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности, впрочем добраться, например, до вокзала с Березняков можно всего за 21 минуту.

Стоимость проезда остается фиксированной : 15 грн, билеты можно приобрести непосредственно на борту электрички или в чат-боте Укрзализныци.

В "Укрзализныце" призывают пассажиров учитывать ограничение комендантского часа и следить за обновлением на официальном телеграмм-канале перевозчика.

Также "Укрзализныця" меняет схему работы эвакуационных поездов. Перевозчик фокусируется на более сложных эвакуационных схемах.

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