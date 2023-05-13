"Укрзализныця" запускает поезда-шаттлы и автобусы из-за атаки Хмельнитчины

"Украинская железная дорога" в результате обстрела Хмельнитчины запускает дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для перевозки граждан.

Об этом "Украинская железная дорога" сообщила в Facebook.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов в Хмельнитчине были обновлены изменения в курсировании поездов.

"Ни одно сообщение не закрывается: для всех пассажиров Укрзализныця вместе с Хмельницкой военной администрацией разработала решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза", — говорится в сообщении.

В УЗ сообщают, что граждане следуют из Киева в направлении Винницы или Хмельницкого, то им необходимо совершить посадку на шаттл — Киев — Казатин — Винница — Хмельницкий.

"Из Киева в направлении Тернополя и Львова гражданам необходимо сделать пересадку на шаттл Красное-Тернополь-Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким нужно ожидать с 10:00 бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала. Также, для поездки из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев для граждан доступны шаттлы в столицу каждые 2 часа.Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречаны-Киев", — отмечают в УЗ.

Также из Винницы, Жмеринки для поездки во Львов, Ужгород и Перемышль гражданам доступны шаттлы в Казатин с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин. В то же время в случае путешествия из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль следует ожидать пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые 2 часа будет направляться шаттл до станции Красное.

Для путешествия из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно изменится время в пути.

"Возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможно в любой украинской кассе в претензионном порядке. Все шаттлы бесплатны, как и посадка в альтернативные поезда того же направления, что указан в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс", – говорится в сообщении.

Напомним, кафиры 13 мая запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед ". В результате этого по меньшей мере пять железнодорожных рейсов будут следовать с задержками.

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