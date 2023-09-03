"Укрзализныця" запустила новый рейс на популярном международном направлении

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"Укрзализныця" запустила международный поезд №119/120 Киев – Хелм. В воскресенье, 3 сентября, поезд отправился в первый рейс.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

График движения:

В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 -21:02).

Обратно из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Напомним, Укрзализныця добавила рейсы на популярные маршруты: график движения читайте ЗДЕСЬ.

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