Улица Арестовича и станция метро "Буча": в Киевсовете объяснили, почему так не переименуют и какие названия рассматривают

Улица Арестовича и станция метро "Буча": в Киевсовете объяснили, почему так не переименуют и какие названия рассматривают

В Киевсовете до сих пор продолжаются экспертные обсуждения по переименованию около полутысячи улиц в столице.

Вероятнее всего голосование за новые названия станций Киевского метрополитена проведут во второй раз, говорится в ТСН.

В Киеве есть 5 переулков Лермонтова – в одном районе, улица Лермонтова и улица Лермонтовская. А еще 5 улиц Мичурина. И такие, как вот – Суздольская, Крандштатская, Тагильская и конечно Московская. Несмотря на три месяца полномасштабной войны в России некоторые горожане еще спорят, стоит ли переименовывать Московскую. То же спрашиваю и на углу Пушкинской и Льва Толстого.

Хотя многие улицы в столице образуют сплошные кварталы русской топонимики, то есть чисто русских названий. Все эти Муромы и Уссурийски – в сотнях и тысячах километров от Украины и не родные нам. Поэтому с этими названиями, говорят специалисты, дискуссий не будет. Больше вопросов к украинским и советским поэтам Николаю Бажану и Павлу Тычине, которые тоже в списке переименования.

Также читайте Страх просто парализует: жители уничтоженного села в Николаевской области рассказывают о постоянных прилетах

В настоящее время к обсуждению переименований приобщили ученых институтов истории, литературы и института национальной памяти. Ведь перечень улиц огромен – почти 500, а предложений от киевлян – кое-где и 50 на одну улицу может быть. Больше всего вариантов новых названий было на улице Московская. «Часто предлагают назвать современными деятелями – например Бориса Джонсона, Зеленского, Арестовича, Залужного», — говорит депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

Но это невозможно, потому что по закону нельзя называть улицы именами тех деятелей, которые еще живут. Так что все эти названия надо систематизировать, в том числе и за гендером. Потому улиц названных в честь выдающихся украинских женщин – мало. Но предложения есть.

«Переименовать улицу Ломоносова на улицу Юлии Здановской – это математик, волонтер, учительница. Лауреатка многих-многих олимпиад по математике, погибшей в 2022 году во время полномасштабного российского вторжения», — добавляет депутат.

После систематизации названий уже в начале июня жители столицы смогут проголосовать в приложении «Киев Цифровой» за тот вариант, который им нравится.

А вот с переименованием названий станций Киевского метрополитена, скорее всего, будет переголосование. В первую очередь, из-за непрозрачной процедуры. «Голосование проводилось в голосовке Google, и особенность в том, что там нет верификации человека. Мы не знаем, что этот человек из Киева и мы в принципе не можем сказать, что это один голос от одного человека», — объясняет Семенова.

А еще было мало вариантов и пояснений к ним. В частности, были ошибочны, как то предложение переименовать станцию метро Льва Толстого на Лины Костенко. Но это невозможно, потому что писательница жива или неуместна в географических названиях. «Когда ты называешь станцию на Оболони «Варшавской», хотя одноименный микрорайон строится в 6 километрах. Или когда ты пытаешься назвать станцию метро именем Бучи, Бучанская, хотя эта дорога не ведет на Бучу», — рассказывает глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик.

Ведь логика заключается в присвоении названий станциям, выйдя из которых, можно поехать в направлении того города. Как со станций Харьковская или Житомирская.

А вот больше всего споров вызывает снос памятников Пушкину, Булгакову, Ватутину и Щорсу. Во многих городах их уже демонтировали. В столице Киевсовет уже проголосовал за ориентировочный список из 47 объектов, которые планируется снести в течение года. Впрочем, Булгакова из списка демонтажа вычеркнули, но это не окончательно, говорят депутаты.

А все три памятника Пушкину в столице однозначно снесут. Покинут бывшую «Арку дружбы народов». Хотя киевоведы и экскурсоводы предлагают снести и ее и вернуть на это место фонтан со слоненок, который раньше здесь был установлен.

Читайте также:

Через "VIP-агентов" Россия выторгует себе уменьшение санкций и проводит торговлю даже краденым в Украине зерном

Военный эксперт объяснил главу цели белорусов в проведении активных "учений" на украинской границе

Военный эксперт рассказал об успехах украинского контрнаступления на юге и тяжелых боях за Северодонецк