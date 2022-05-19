Уличные бои или прямой штурм Северодонецка: Арестович рассказал, о чем думает командование РФ, склонившись над картами

Уличные бои или прямой штурм Северодонецка: Арестович рассказал, о чем думает командование РФ, склонившись над картами

Ситуация вокруг Северодонецка сложная и для российских, и украинских войск. В частности, российское командование размышляет над тем, окружить город или штурмовать его и попасть в опасные уличные бои.

Российским оккупантам может не хватить войск, если они решат штурмовать Северодонецк.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Теоретически опасность создания оцепления вокруг Северодонецка существует. В течение двух суток российские войска сумели обозначить движение в направлении замыкания оцепления. Но не так, не теми силами и не на ту дистанцию, чтобы эта опасность стала серьезной", — рассказал Арестович.

"Российские командиры видят перед собой довольно печальную перспективу. А сказать, чтобы у них было достаточно войск, чтобы штурмовать город, если в этом городе начнутся правильные боевые действия, то есть защита каждого дома… Они только что в Попасной потратили все группы, которые штурмовали Попасную. У них по 20% личного состава осталось в лучшем случае. Поэтому это очень печальная история, трудная", – объяснил советник главы ОП.

Он отметил, что в ситуации вокруг Северодонецка "плохо обеим сторонам".

"И нам там не очень хорошо, но и российское руководство и вооруженные силы стоят перед перспективой влезть в очень опасную авантюру – бои в городской застройке, на которые откровенно не хватает сил. Именно поэтому они так хотят окружить. Надеются, что мы сами уйдем оттуда", – сказал Арестович.

По его мнению, в течение суток или двух станет ясно, что решило российское командование – замыкать окружение Северодонецка или идти на прямой его штурм.

"Я физически чувствую, как российское командование сейчас принимает решение – да или нет. Увязаться в уличные бои, бросать или нет. То есть они решают, куда бросить резервы – на замыкание оцепления или на прямой штурм Северодонецка. Это очень нелегкий выбор, который они осуществляют. В течение суток-двух мы поймем, на что сделана ставка. Но сейчас, я подозреваю, что они склонились над картами, чешут затылки, пытаются прикинуть – куда и как", – рассказал советник руководителя ОП.

Напомним, Арестович рассказал, как российская армия продолжает пренебрегать гражданским населением с целью добиться своих военных целей.

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