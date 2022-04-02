Улицы европейских стран заполонили тысячи людей, вышедших поддержать Украину

Сегодня тысячи демонстрантов вышли и на улицы германских городов.

Вышли за Украину, несмотря на непогоду — в швейцарском городе Берн состоялась масштабная акция в поддержку нашего государства. Несмотря на метель, участие в ней приняли почти 10 тысяч человек.

Об этом говорится в ТСН.

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Демонстранты потребовали остановить разрушительную войну, которую начала Россия, призвали к большей поддержке украинских беженцев и усилению санкционного давления на Москву.

Сегодня тысячи демонстрантов вышли и на улицы германских городов. Они выступили с антивоенными лозунгами и призывами помогать нашему государству.

Поддерживают Украину на массовых акциях и во Франции. Площадь республики в Париже место сбора – здесь собирают средства для помощи Украине.

Француженка Даниэль также еженедельно здесь. «Мои дедушка и бабушки из Украины – дедушка из Херсона, бабушка из Вознесенска…», – рассказывает женщина.

В швейцарском городе Берн прошла масштабная акция в поддержку Украины

Люди подтягиваются, очень много молодых украинцев, устраивающих настоящие перформансы. Все внимание к Мариуполю и нашим людям там. «Наша сейчас украинская комьюнити мобилизована. Все друг другу помогают, все работаем на одну цель! Слава Украине», – говорит Елена.

Каждое начало действия начинают с минуты молчания. А заканчивают признанием: Украина – это Европа.

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