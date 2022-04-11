Улицы стали кладбищем: как выглядит Мариуполь, где российские оккупанты массово убивают украинцев (фото)

Красивый город после прихода русских убийц превратился в сплошное кладбище.
В городе Мариуполь Донецкой области улицы превратились в кладбище. Людей хоронят прямо перед многоэтажками, где раньше были клумбы.
Об этом сообщает Reuters.
На фото, которые опубликовало агентство, видно, что улицы цветущего украинского города после прихода "русского мира" стали похожи на кладбища. Людей там хоронят прямо на клумбах. Там же устанавливают кресты.
Также агентство опубликовало фото, как местные чествуют память невинно убитых украинцев. В частности, люди несут цветы, чтобы поставить их на могилы.
Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области во время полномасштабной российско-украинской войны погибли десятки тысяч человек.
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