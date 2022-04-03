Улицы устеляны трупами: самые ужасные кадры зверств оккупантов из городов под Киевом, где была армия России (фото, видео 18+)

Улицы устеляны трупами: самые ужасные кадры зверств оккупантов из городов под Киевом, где была армия России (фото, видео 18+)

Оккупанты морили людей голодом и расстреливали ради забавы.

Всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда наконец-то украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

ТСН.ua собрал информацию и фото с мест самых страшных преступлений оккупантов в Киевской области: Бучи, Гостомеля, Ирпеня и т.д.

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Россияне имитировали расстрел целой семьи

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности привел ужасную историю одного из украинцев и его семьи, случившейся с ними в Гавриловке. Мужчину и его близких обстреляли россияне, когда мирные люди возвращались домой. От ранений мужчину спасло чудо, однако убежать от врагов им не удалось. Оккупанты схватили людей, раздели всех и поставили у стены. Таким образом, они решили "пошутить" и имитировали расстрел.

По словам потерпевшего, оккупанты были пьяны. К счастью, семья осталась жива.

Уволены районы Киевщины, 2 апреля / Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Уволенные районы Киевщины / Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Освобожденные от РФ территории Киевщины / Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Освобождена от оккупантов Киевская область / Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оккупанты расстреляли авто с семьей в салоне

Жительница Здвижовки, которая пережила оккупацию россиян и стала свидетелем преступлений оккупантов, рассказала, что в первый же день путинские армейцы намеренно уничтожили нашу инфраструктуру: газ, электроснабжение, ретрансляторы. Все это время оккупанты стреляли по любому источнику тепла, запеленгованным мобильным телефонам, легковым машинам.

По ее словам, расстрелянные легковушки стояли вдоль дороги. В одной из машин работник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности разглядел четыре непознанных тела, предположив, что это была семья. Также целую семью из пяти человек "на прощание" оккупанты расстреляли в самой Сдвижке.

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Мужчинам связывали руки и расстреливали

В селе Мотыжин Бучанского района нашли расстрелянных оккупантами мужчин и женщин. Палачи связали своих жертв и убили выстрелами в затылок.

Фото из открытых источников

Обнаженные трупы девушек

Около трассы в 20 км от Киева нашли тела мирных людей, лежащих под одеялом. В Минобороны Украины сообщили, что это тела обнаженных девушек, которых российские варвары пытались сжечь на обочине дороги.

Минобороны Украины

Российские военные в Ирпене расстреливали женщин и девушек, а затем танками ездили по телам

Как рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин, российские оккупанты в Ирпене Киевской области жестоко убивали мирных жителей. Они расстреляли женщин и девушек, а затем по танкам ездили по их телам.

Также убийцы массово расстреливали людей прямо посреди улицы. Больше всего погибших найдены на улицах Пушкинской и Лермонтова.

Сотни трупов мирных людей на улицах Бучи

Анатолий Федорук, мэр освобожденного украинскими войсками города Буча близ Киева, заявил, что около 300 жителей города были убиты во время оккупации. По словам мэра, улицы города усеяны трупами. Мэр Бучи, которого цитирует AFP, рассказывает, что людей убивали выстрелами в затылок.

Среди убитых – дети, женщины и люди постарше. Останки людей, которые все еще лежат на улицах, по словам мэра, можно будет убрать только через три-четыре дня. Он пояснил, что саперы не закончили работу в городе.

Getty Images

На снимках, распространенных в Сети журналистами, видны останки мирных людей, некоторые из них валяются прямо посреди трассы, на заправке и т.д. Другие трупы, лежащие у машин, видно, что заживо сгорели.

gettyimages.com

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Getty Images

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Как сообщает Reuters, убитые люди не носили униформы, они были гражданскими.

"Их жесткие руки все еще держали сумки с покупками. Некоторые явно были мертвы в течение многих дней, если не недели", — пишет издание.

Getty Images

Тело женщины, которую, по словам жителей, убили солдаты армии РФ, лежит на улице Бучи.

reuters.com

Труп гражданского мужчины был обнаружен в канализационной шахте.

Фото из открытых источников

На другом фото виден убитый мужчина, который лежит рядом со своим велосипедом.

Getty Images

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Также российские оккупанты цинично уничтожали и дома людей и инфраструктуру городов, нанеся своими преступными действиями немалые разрушения и убытки.

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Кроме того, от рук российских оккупантов пострадали и животные.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Между тем, местные жители со слезами на глазах встречают украинских военных, которые наконец вытеснили оккупантов, и верят, что россияне больше не вернутся в их города.

"Мы не хотим, чтобы они возвращались. Мне сегодня приснилось, что они ушли, а не вернулись", – говорит местная жительница журналистам Reuters .

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Напомним, украинские защитники взяли под контроль город Припять и границу с Беларусью.

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