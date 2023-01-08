Ультиматум Путина и история о "5 тысячах нацистов": Подоляк откровенно рассказал о переговорах с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как проходили переговоры между Украиной и Россией. Он отметил, что представители Путина действительно думали, что здесь воюет только "Азов", "Айдар" или "Торнадо" и если эти подразделения уничтожить, то никто не будет сопротивляться.

Об этом он сказал в интервью каналу "Рада" в рамках телемарафона.

"Когда тебя атакуют, как страну, и ты приезжаешь на переговорный процесс и ты понимаешь, о чем пойдет речь. Потому что приехали "пластиковые" фигуранты, чтобы передать ультиматум. Даже более того — зачитать его. Это — суфлеры, подставки для текста. Нам нужно было показать, что такое Украина, а это – формат поведения, доминирование. Мы должны были сломать формат общения, так же как ВСУ ломали план по наступлению, уничтожая на севере россиян. На переговорном процессе все пошло не по плану. Они думали, что зачитают капитуляционный ультиматум, и здесь будет делегация, которая к этому отнесется серьезно", — сказал Подоляк.

Советник Ермака отметил, что у них был мандат от Зеленского, в котором говорилось, что не нужно реагировать на ультиматумы, а члены российской делегации действительно верили, что в Украине есть "группа нацистов".

"Не повезло, потому что приехали люди, которые воспринимали серьезно только то, что было написано в мандате Зеленского. Никаких ультиматумов – ведите разговор для того, чтобы понять психологическое состояние этих людей. Мы поняли, что эти люди неадекватны. Я не о психической составляющей, а информационной. Они верили, что здесь 5 тысяч нацистов, которых надо уничтожить, и все упадет... Они искренне верили, что везде, где идут боевые действия, воюет "Азов", "Торнадо" или "Айдар". Что здесь оскорбляют русскоязычных. Люди живут в другой реальности и все. Мы поговорили и достаточно быстро все поняли", — объяснил советник ОП.

Подоляк отметил, что в первые месяцы войны он не говорил откровенно об этих переговорах, поскольку тогда Украине сначала нужно было перестроить отношения с миром.

"После первого тура этих переговоров я об этом не говорил так откровенно, потому что мы тогда еще не перестроили отношения Украины с миром. Поэтому мы можем называть вещи своими именами, потому что все все поняли. Вот смотрите от российских атак сейчас больше всего страдает Харьков, а это большой русскоязычный город Украины. Они говорят о защите русского языка и уничтожают его. Харьков больше никогда не посмотрит в сторону России. Никто туда больше не посмотрит. Мы должны сделать так, чтобы все поняли, что Россия — это Эритрея, только частично на европейском" континенте. И это еще одна миссия. Сейчас повестка дня изменена, наши партнеры говорят, что Россия — это военный преступник. Финал этой войны будет иным, чем в 2014 году и РФ сядет на скамью подсудимых", — объяснил советник ОП.

Украинский политик добавил, что России не нужен мир, агрессор хочет капитуляции Украины.

"Они нам говорят о мирном урегулировании. Это неправильно. Они должны сказать — "подпишите капитуляцию". Потому что нет никакого мирного урегулирования. Мы не будем рассчитываться жизнями людей, своей экономикой или территорией. Нет мира, пока танки стоят на нашей территории. Украина сегодня формирует повестку дня. Это — уникальный шанс, который мы используем для того, чтобы создать Украинское государство", — сказал Михаил Подоляк.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации". Целью Путина была якобы "демилитаризация и денацификация Украины". Диктатор тогда заверил, что "Украину никто не будет оккупировать, а ВСУ призвал "сложить оружие и уходить домой". В планах Путина было свержение законной власти и установление в Украине марионеточного режима. По данным главы ГУР Кирилла Буданова, "гауляйтером" Украины должен был стать государственный изменник Виктор Янукович.

Сразу после наступления России на Украину оккупанты захотели переговоров в Беларуси. Туда выехала украинская делегация, в составе которой были Михаил Подоляк и другие политики. Впоследствии прошли мирные переговоры в Стамбуле. Однако Россия не хотела всерьез относиться к этому и затягивала время.

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