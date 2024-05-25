"Улучшение" от оккупантов: в Мариуполе очередной коммунальный коллапс – фото

Мариупольцы жалуются на бездействие оккупационных властей.
Жители временно оккупированного Мариуполя жалуются на отсутствие света. Так называемые оккупационные власти за два года так и не смогли наладить коммунальную сферу в городе.
Об этом сообщили Мариупольские городские власти.
Люди жалуются на постоянные отключения электроэнергии и игнорирование проблем со стороны псевдоадминистрации.
Так, жители домов по улице Шевченко уже неоднократно просили устранить аварию. Однако из-за того, что в городе работает только одна аварийная бригада, люди до сих пор в ожидании.
Такая же проблема и на Морском бульваре. По словам жителей, у них три дня не было света, приехала аварийная бригада, но через день свет снова выключили.
"Почему у нас постоянно нет электричества? Куда смотрит власть кроме своего кармана?" - возмущаются мариупольцы.
Нет света и в помещении теплосети на улице Куприна. В помещении работает генератор, но всего несколько часов. Мариупольцы пишут, что они занимают очередь, а потом не могут получить услуги, потому что генератор выключают.
"У РЭК постоянно короткие дни. Власть в городе есть? Когда кто организует работу коммунальных служб", - пишут люди.
Напомним, в Мариуполе оккупанты переименовали улицу Азовстальскую.
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