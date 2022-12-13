"Умелые" оккупанты "потеряли" БМП во время перевозки техники — машина выпала из поезда (видео)

БМП выпала с платформы поезда во время перевозки.

Российские оккупанты теряют военную технику не только на поле боя в Украине, они даже не могут выполнить простую задачу – доставить безопасно всю технику на войну.

Так, управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео, как оккупанты дорогой "потеряли" боевую машину пехоты, потому что плохо закрепили ее на платформе поезда.

"На станции погрузки военной техники где-то на болотах, какой-то пьяный прапор, вместе со своими бойцами не закрепили БМП на платформе. Во время движения поезда, БМП съехала с платформы и почти упала. Не придумав ничего лучшего, поезд остановили и просто сбросили БПМ с платформы… На всякий случай напоминаем, что это фтарая армия мира", — говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения на 13 декабря Россия потеряла в войне против Украины около 95 260 тыс. своих солдат.

По данным Генштаба, в Херсонской области российские оккупанты отводят войска из нескольких населенных пунктов и проводят ротацию.

10 декабря в ресторане базы отдыха "Привал охотника" в Мелитополе раздались взрывы. Позже стало известно, что там российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. оккупанты там жили, пользовались услугами кафе и сауны.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ обстреляли гостиницу в Мелитополе, где базировались "кадыровцы". По некоторым данным, около 200 погибших оккупантов.

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