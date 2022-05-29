"Уменьшают темпы и масштабы действий": Арестович предположил, что в армии РФ произошел надлом на одном из направлений фронта

"Уменьшают темпы и масштабы действий": Арестович предположил, что в армии РФ произошел надлом на одном из направлений фронта

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.

Он предположил, что благодаря удачному контрнаступлению ВСУ в группировке войск РФ, предположительно, произошел надлом на Бахмутском направлении, в результате чего украинским защитникам удалось восстановить контроль над Камышувахой.

Об этом Арестович сообщил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 28 мая.

"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", — заявил Арестович.

Напомним, в этом же интервью Арестович заявил, что в Сумской области нет угрозы наступления. Он пояснил, что сегодняшние удары российской авиации и артиллерии по приграничным населенным пунктам Сумской области не перейдут в наземное наступление.

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