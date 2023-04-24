Уменьшит ли Запад поддержку Украины в случае ограниченных успехов контрнаступления – ответ Буданова

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вне зависимости от того, какие результаты покажет контрнаступательная операция ВСУ, наши партнеры не замедлят и не приостановят военную помощь Украине.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Теоретически – могут. Случится ли это на самом деле – я так не думаю по состоянию на данный момент. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже более года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок", — отметил он.

Буданов также заметил, если какая-либо из стран решит замедлить темпы – кто-то заменит это место.

"Будем искать варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", — резюмировал глава ГУР.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его прогноз о решающей битве весной перед окончанием войны не изменился.

Заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл предположил, что Украину будут подталкивать к "компромиссу" из России после контрнаступления.

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