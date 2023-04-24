Уменьшит ли Запад поддержку Украины в случае ограниченных успехов контрнаступления – ответ Буданова

Кирилл Буданов рассказал, как отреагируют союзники Украины на возможный ограниченный успех контрнаступления ВСУ.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вне зависимости от того, какие результаты покажет контрнаступательная операция ВСУ, наши партнеры не замедлят и не приостановят военную помощь Украине.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
"Теоретически – могут. Случится ли это на самом деле – я так не думаю по состоянию на данный момент. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже более года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок", — отметил он.
Буданов также заметил, если какая-либо из стран решит замедлить темпы – кто-то заменит это место.
"Будем искать варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", — резюмировал глава ГУР.
Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его прогноз о решающей битве весной перед окончанием войны не изменился.
Заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл предположил, что Украину будут подталкивать к "компромиссу" из России после контрнаступления.
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