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Уменьшится ли количество обстрелов в ближайшее время: Игнат оценил ракетный ресурс окупантов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Уменьшится ли количество обстрелов в ближайшее время: Игнат оценил ракетный ресурс окупантов

Игнат ответил, уменьшится ли количество обстрелов в ближайшее время / Фото: Associated Press

В июле армия РФ не сокращает количество обстрелов.

В мае этого года враг 17 раз атаковал Киевскую область. В течение июня количество обстрелов не уменьшилось. РФ продолжает производить оружие и накапливать запасы.

Об этом рассказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 канал.

По словам Игната, на сегодняшний день оккупанты используют тот запас ракет, которые могут изготовить за месяц. В частности, речь идет об "Искандерах" и "Калибрах".

"На недавнем брифинге представитель Генштаба отметил, что до сотни различных типов ракет противник может производить. Это около 30 "Калибров", десяток "Искандеров", остальные – ракеты воздушного базирования Х-101. Это те, что запускаются по нам из Каспия", – отметил спикер.

Ранее Игнат рассказал, что РФ выпускают по Украине "Калибры" втрое реже, чем ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Около 30 ракет, по данным Генерального штаба и разведок, имеют возможность производить Россия в месяц.

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Дата публикации
Просмотры
478
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