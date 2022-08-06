Умер гауляйтер Новой Каховки, на которого совершили покушение украинские партизаны

Заместитель председателя оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура умер по дороге в Крым после совершенного на него покушения 6 августа.

Работу по ликвидации коллаборанта российских захватчиков провели украинские партизаны.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, а также российский пропагандист Юрий Котенок.

"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура, в которого сегодня стреляли партизаны, скончался. Его пытались спасти и везли в Крым, но не довезли", – говорится в информации от Казанского.

"Виталий Гура умер во время транспортировки в Крым", – написал Котенок.

Напомним, утром 6 августа на Гуру совершили покушение в его же доме, выстрелив, вероятно, из пистолета Макарова.

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