Так умер или нет: в Силах специальных операций прокомментировали появление "воскресшего" командующего ЧФ РФ

Сейчас подразделения ССО уточняют информацию о результатах проведения операции.

Командование Сил специальных операций ВСУ отреагировало на "появление" командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова, которого считали погибшим, на совещании у Шойгу.

Об этом передает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Там напомнили, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицеров. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших – командующий ЧФ РФ.

Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.

В Украине официально подтвердили, что во время удара по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.

Однако сегодня, 26 сентября, на совещании у Шойгу показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым.

В свою очередь спикер диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали от Минобороны РФ информацию о гибели Соколова.

Читайте также: