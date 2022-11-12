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Умер пес Крым, оплакивавший смерть своих хозяев на руинах разрушенного оккупантами дома

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4008
Время на прочтение
2 мин
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Умер пес Крым, оплакивавший смерть своих хозяев на руинах разрушенного оккупантами дома

Ілюстрація: Антон Хозяйкін

Во время обстрела в сентябре собака, ставшая символом горя, получила ранение.

Умер известный пес Крым, потерявший своих хозяев из-за российской ракеты, попавшей в дом в Днепре. Тогда погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей.

Об этом написал в социальных сетях заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

По его словам, во время обстрела в сентябре собака, ставшая символом горя, получила ранения, после этого Крым проходил лечение в ветеринарной клинике.

"К величайшему сожалению остановилось сердце Нашего Собачьего Крыма. Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов......Спочивай с миром", — говорится в сообщении.

Пес Крым — символ горя украинцев

В ночь на 29 сентября в частный дом в Днепре прилетела российская ракета, унесшая жизни четырех человек, среди которых — двое детей. После удара РФ выжила только собака Крым, которая выла на руинах, оплакивая смерть хозяев. Он стал символом горя украинцам. В мире пес стал известен благодаря иллюстрации Антона Хозяйкина. Именно он создал рисунок, на котором пес плачет над воронкой, а вокруг души его погибших хозяев.

Во время обстрела собака получила ранение, была в тяжелом состоянии. Проходил лечение в ветеринарной клинике. Пес Крым был в почтенном возрасте. Его усопшие привезли из Крыма 12 лет назад еще щенком.

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Дата публикации
Просмотры
4008
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