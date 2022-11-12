Умер пес Крым, оплакивавший смерть своих хозяев на руинах разрушенного оккупантами дома

Во время обстрела в сентябре собака, ставшая символом горя, получила ранение.
Умер известный пес Крым, потерявший своих хозяев из-за российской ракеты, попавшей в дом в Днепре. Тогда погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей.
Об этом написал в социальных сетях заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
По его словам, во время обстрела в сентябре собака, ставшая символом горя, получила ранения, после этого Крым проходил лечение в ветеринарной клинике.
"К величайшему сожалению остановилось сердце Нашего Собачьего Крыма. Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов......Спочивай с миром", — говорится в сообщении.
Пес Крым — символ горя украинцев
В ночь на 29 сентября в частный дом в Днепре прилетела российская ракета, унесшая жизни четырех человек, среди которых — двое детей. После удара РФ выжила только собака Крым, которая выла на руинах, оплакивая смерть хозяев. Он стал символом горя украинцам. В мире пес стал известен благодаря иллюстрации Антона Хозяйкина. Именно он создал рисунок, на котором пес плачет над воронкой, а вокруг души его погибших хозяев.
Во время обстрела собака получила ранение, была в тяжелом состоянии. Проходил лечение в ветеринарной клинике. Пес Крым был в почтенном возрасте. Его усопшие привезли из Крыма 12 лет назад еще щенком.
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